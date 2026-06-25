DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Automatisierung
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25.06.2026 11:02:00
DocMorris-Aktie im Plus: Hunderte Stellen wegen KI-Umbau gestrichen
Für die Umsetzung fallen im zweiten Quartal 2026 einmalige Kosten von 5 Millionen Franken an. Laut Unternehmen sollen die Maßnahmen bereits im zweiten Halbjahr 2026 einen positiven Effekt auf das bereinigte operative Ergebnis haben. Die Einsparungen sollen zu 100 Prozent Cashflow-wirksam und zu einem Großteil Ebitda-wirksam sein.
DocMorris berichtet zudem, dass sich die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal 2026, insbesondere bei rezeptpflichtigen Medikamenten und digitalen Services, gegenüber dem ersten Quartal weiter beschleunigt hat.
Details dazu will die Online-Apotheke am 15. Juli im Rahmen eines Trading Updates veröffentlichen. Das Halbjahresergebnis und eine aktualisierte Guidance für 2026 sollen am 19. August kommuniziert werden.
Im SIX-Handel am Donnerstag gewinnt die DocMorris-Aktie zeitweise 5,50 Prozent auf 8,35 CHF.
/jl/AWP/stk
STECKBORN (dpa-AFX)
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