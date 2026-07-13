DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Analystenstimme
|
13.07.2026 14:34:39
DocMorris-Aktie klettert zweistellig: Deutsche Bank-Empfehlung treibt an
Die Ergebnisse des zweiten Quartals dürften positiv überraschen, schrieb Jan Koch in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte sieht auch Potenzial für eine Anhebung der Jahresprognosen der Versand-Apotheke. Das Risiko einer Kapitalmaßnahme sei gesunken und der Fokus der Anleger richte sich zunehmend auf das Gewinnwachstum und die Verbesserungen beim Barmittelzufluss. Zudem werde das Potenzial des Online-Arzt-Service TeleClinic weiterhin unterschätzt.
An der SIX notiert die DocMorris-Aktie zeitweise 14,98 Prozent fester bei 9,865 Franken.
/rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET
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Bildquelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
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