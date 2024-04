DocMorris-Aktie sackt ab: DocMorris mit vorzeitigem Rückkaufangebot für laufende Wandelanleihe

DocMorris will eine bis 2025 laufende Wandelanleihe im Umfang von 175 Millionen Franken vorzeitig zurückkaufen.

Für das zu 2,75 Prozent verzinste Papier offeriert die Gesellschaft einen Rückkaufpreis zu 100,75 Prozent des Nennwerts, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte.

Die Onlineapotheke hatte zuvor die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig unbesicherten Wandelanleihe über 200 Millionen Franken gemeldet. Das Papier läuft bis 2029 und kann in neue oder bestehende Namensaktien der Gesellschaft umgewandelt werden.

Die DocMorris-Aktie knickt an der Schweizer Börse SIX am Donnerstag zeitweise um 5,96 Prozent auf 87,50 Franken ein.

