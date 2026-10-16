DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Expertenstimme 16.10.2026 13:12:00

DocMorris-Aktie steigt – Deutsche Bank hebt Kursziel an

DocMorris-Aktie steigt – Deutsche Bank hebt Kursziel an

Die Online-Apotheke hat an der Börse bereits eine starke Entwicklung hinter sich. Eine neue Analysteneinschätzung zeigt, warum die Erwartungen an das weitere Geschäft dennoch steigen könnten.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 12,50 auf 17,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke habe ihre Jahresziele nun bereits zum zweiten Mal angehoben, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei erscheine selbst die Obergrenze der neuen Umsatzzielspanne für 2026 nicht übermäßig ambitioniert. Daher sehe er Spielraum für weiter steigende Konsensschätzungen, die die Aktie trotz ihrer starken Performance von 140 Prozent seit Jahresbeginn weiterhin stützen dürften.

DocMorris-Aktie legt kräftig zu

Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich die DocMorris-Aktie zeitweise mit einem kräftigen Plus von 8,23 Prozent auf 15,78 CHF.

/rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

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Bildquelle: Tobias Zeit 2016 / DocMorris,Ralf Liebhold / Shutterstock.com

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