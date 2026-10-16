DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Expertenstimme
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16.10.2026 13:12:00
DocMorris-Aktie steigt – Deutsche Bank hebt Kursziel an
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 12,50 auf 17,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke habe ihre Jahresziele nun bereits zum zweiten Mal angehoben, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei erscheine selbst die Obergrenze der neuen Umsatzzielspanne für 2026 nicht übermäßig ambitioniert. Daher sehe er Spielraum für weiter steigende Konsensschätzungen, die die Aktie trotz ihrer starken Performance von 140 Prozent seit Jahresbeginn weiterhin stützen dürften.
DocMorris-Aktie legt kräftig zu
Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich die DocMorris-Aktie zeitweise mit einem kräftigen Plus von 8,23 Prozent auf 15,78 CHF.
/rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
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Bildquelle: Tobias Zeit 2016 / DocMorris,Ralf Liebhold / Shutterstock.com
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16.10.26
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SPI (finanzen.at)
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16.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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16.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
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16.10.26
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15.10.26
|DocMorris-Aktie beflügelt: Online-Apotheke übertrifft Erwartungen deutlich - Prognose angehoben (dpa-AFX)
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15.10.26
|ROUNDUP: DocMorris wächst dank E-Rezepten kräftig und erhöht Jahresprognose (dpa-AFX)
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15.10.26
|ROUNDUP: DocMorris wächst dank E-Rezepten kräftig und erhöht Jahresprognose (dpa-AFX)
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15.10.26
|DocMorris beschleunigt Rx-Wachstum auf 78% im Q3; EBITDA-Breakeven bereits im Q3 erreicht sowie Umsatz- und EBITDA-Prognose 2026 erneut erhöht (EQS Group)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|16,68
|5,24%
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