DocMorris-Aktie zweistellig höher: Berenberg hebt Kursziel für DocMorris an

Das erste Halbjahr sei wie erwartet verlaufen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick bestätigt und das Ziel bekräftigt worden, in der zweiten Jahreshälfte zum Umsatzwachstum zurückkehren zu wollen. In der Margenentwicklung habe die Online-Apotheke ebenfalls Fortschritte gemacht. Von 2024 an erwarte er eine verbesserte Profitabilität.

Die DocMorris-Aktie klettert an der SIX zeitweise um 11,51 Prozent auf 60,55 Franken.

/ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)