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DocMorris beschleunigt Rx-Wachstum auf 78% im Q3; EBITDA-Breakeven bereits im Q3 erreicht sowie Umsatz- und EBITDA-Prognose 2026 erneut erhöht



15.10.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frauenfeld, 15. Oktober 2026 Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR DocMorris beschleunigt Rx-Wachstum auf 78% im Q3; EBITDA-Breakeven bereits im Q3 erreicht sowie Umsatz- und EBITDA-Prognose 2026 erneut erhöht Umsatzwachstum von 21.5% im Q3 und 15.5% in den ersten neun Monaten

Stark beschleunigtes Rx-Wachstum von 78.3% zu Q3 2025; plus 33.5% zu Q2 2026

Non-Rx plus 5.5% im Q3, davon Digital Services plus 46.1%

Bereinigtes EBITDA von CHF 0.6 Mio. im Q3

Prognose für Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 erhöht CEO Walter Hess sagt: «Unsere Umsatzdynamik hat sich im dritten Quartal 2026 nochmals beschleunigt und zeigt, dass unser Angebot bei Patientinnen und Patienten gut ankommt. Wir nutzen weiterhin die Rx-Dynamik konsequent, um unsere Kundenbasis auszubauen und unsere Position im digitalen Gesundheitsmarkt weiter zu festigen.» CFO Daniel Wüest ergänzt: «Dank der starken Entwicklung von Rx und Digital Services sowie der weiter verbesserten Kosten- und Marketingeffizienz haben wir den anvisierten EBITDA-Breakeven bereits im dritten Quartal mit einem bereinigten EBITDA von CHF 0.6 Mio. erreicht. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unsere Umsatz- und EBITDA-Guidance für das Gesamtjahr erneut.» Deutlich beschleunigtes Rx-Wachstum im dritten Quartal DocMorris erhöhte den Aussenumsatz[1] im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum signifikant um 21.5 Prozent[2] auf CHF 342.7 Mio., während der Umsatz um 22.2 Prozent auf CHF 327.4 Mio. zunahm.

Im Segment Deutschland stieg der Aussenumsatz um 22.0 Prozent.

Das Aussenumsatzwachstum mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) beschleunigte sich im dritten Quartal auf 78.3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; der Rx-Aussenumsatz lag damit um 33.5 Prozent über dem bereits starken zweiten Quartal 2026 (plus 17.0 Prozent im Q2 vs. Q1 2026).

Der Non-Rx[3]-Aussenumsatz nahm um 5.5 Prozent zu.

Das OTC-Geschäft wuchs planmässig um 3.5 Prozent.

Der Bereich Digital Services mit TeleClinic, Retail Media und Marktplatz erzielte ein Umsatzwachstum von 46.1 Prozent auf CHF 13.9 Mio. bei weiter ansteigendem Ergebnisbeitrag.

Im Segment Europa stieg der Umsatz um 12.0 Prozent.

Die Anzahl aktiver Kunden[4] stieg im Jahresvergleich um 1.5 Mio. auf 13.1 Mio. an. Davon sind im dritten Quartal 2026 0.2 Mio. hinzugekommen, wobei die Zahl der Rx-Neukunden überdurchschnittlich anstieg.

DocMorris erzielte im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA von CHF 0.6 Mio. und erreichte damit den anvisierten Breakeven vorzeitig. Fortgesetzter zweistelliger Wachstumskurs in den ersten neun Monaten Der Aussenumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15.5 Prozent auf CHF 970.6 Mio., während der Umsatz um 16.4 Prozent auf CHF 926.6 Mio. zunahm.

Im Segment Deutschland erhöhte sich der Aussenumsatz um 16.0 Prozent.

Das Rx-Wachstum bezifferte sich auf 52.6 Prozent in den ersten neun Monaten mit weiter positivem Trend im vierten Quartal.

Non-Rx legte um 6.2 Prozent zu, wobei Digital Services um 62.0 Prozent auf CHF 41.0 Mio. zunahm.

Im Segment Europa stieg der Umsatz 6.3 Prozent. DocMorris kaufte im September 2026 erfolgreich die CHF 49.6 Mio. Wandelanleihe 2028 vollständig zurück. Der Rückkauf wurde durch die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 finanziert. Mit diesem Schritt verlängert das Unternehmen sein Fälligkeitsprofil und reduziert gleichzeitig die relativen Finanzierungskosten. Ausblick Aufgrund der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung hebt DocMorris ihre Prognose für 2026 erneut wie folgt an: Aussenumsatzwachstum: 12.5 bis 15 Prozent (vorher: 9 - 13 Prozent);

Bereinigtes EBITDA: Besser als minus CHF 10 Mio. (vorher: minus CHF 10 Mio. bis minus CHF 17.5 Mio.);

Die Investitionen bleiben unverändert unter CHF 30 Mio. Das Management bestätigt das Ziel des Free Cashflow-Breakeven im Lauf von 2027, nachdem das Ziel des bereinigten EBITDA-Breakeven im Lauf von 2026 bereits im dritten Quartal erreicht wurde. Die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert. Kennzahlen, in Mio. CHF (ungeprüft) Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Veränderung in Lokalwährung DocMorris Aussenumsatz 342.7 282.3 21.4% 21.5% DocMorris Umsatz 327.4 268.1 22.1% 22.2% Märkte Deutschland Aussenumsatz 326.3 267.6 21.9% 22.0% Deutschland Umsatz 311.0 253.5 22.7% 22.8% Deutschland Rx-Aussenumsatz 108.1 60.9 77.6% 78.3% Deutschland Non-Rx-Aussenumsatz 218.2 206.8 5.5% 5.5% Europa Umsatz 16.4 14.6 11.9% 12.0% Kennzahlen, in Mio. CHF (ungeprüft) 9M 2026 9M 2025 Veränderung Veränderung in Lokalwährung DocMorris Aussenumsatz 970.6 854.3 13.6% 15.5% DocMorris Umsatz 926.6 809.4 14.5% 16.4% Märkte Deutschland Aussenumsatz 920.3 806.2 14.1% 16.0% Deutschland Umsatz 876.4 761.3 15.1% 17.0% Deutschland Rx-Aussenumsatz 256.0 170.5 50.1% 52.6% Deutschland Non-Rx-Aussenumsatz 664.2 635.7 4.5% 6.2% Europa Umsatz 50.3 48.1 4.6% 6.3% Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Jörn, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 12. November 2026 Capital Markets Day in Heerlen (NL) 19. Januar 2027 Umsatz 2026 18. März 2027 Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (hybrid/Zürich, Telefonkonferenz & Webcast) 15. April 2027 Q1/2027 Trading Update 12. Mai 2027 Ordentliche Generalversammlung, Zürich DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com. Disclaimer

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. [1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem Umsatz von DocMorris zuzüglich des Versandhandelsumsatzes von apotal, abzüglich des Umsatzes für die Belieferung von apotal. [2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung. [3] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz). [4] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.

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