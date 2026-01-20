DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|
20.01.2026 07:00:03
DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent – starkes viertes Quartal
|
DocMorris AG
/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Frauenfeld, 20. Januar 2026
Medienmitteilung
DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent – starkes viertes Quartal
CEO Walter Hess sagt: «Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete DocMorris ein robustes Wachstum im Kerngeschäft – der Online-Apotheke – und eine hohe Dynamik bei den margenstarken digitalen Services – Telemedizin und Retail Media. Zusätzlich haben wir den Ausbau unserer digitalen Gesundheitsplattform mit der erfolgreichen Einführung des KI-Assistenten als verbindendes Element signifikant beschleunigt. Jeder dritte App-User hat diesen bereits genutzt.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «DocMorris hat die gesetzten Ziele in 2025 erreicht, wozu sämtliche Bereiche beigetragen haben. Insbesondere im vierten Quartal beschleunigte sich die Geschäftsentwicklung, was vor dem Hintergrund der gesteigerten Marketingeffizienz bei den rezeptpflichtigen Medikamenten positiv einzuordnen ist.»
Zunahme der Umsatzdynamik im vierten Quartal in allen Geschäftsbereichen DE
Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025 erreicht
Ausblick
Kontakt für Analysten und Investoren
Kontakt für Medien
Agenda
DocMorris
Disclaimer
[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung
[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung
[3] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Marktplatz, Retail Media)
[4] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2262440
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262440 20.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
07:00
|DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent – starkes viertes Quartal (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter (EQS Group)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|SIX-Handel: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.01.26
|Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|7,00
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.