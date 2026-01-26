DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe

DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück



26.01.2026 / 18:30 CET/CEST



Frauenfeld, 26. Januar 2026 Medienmitteilung DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück Die DocMorris Finance B.V. hat sich mit einem Halter von Wandelanleihen 2026 über einen Kauf im Gesamtnennbetrag von rund CHF 14.4 Mio. geeinigt. Die Abwicklung des Kaufs ist in den kommenden Tagen vorgesehen. Durch die Abwicklung des Kaufs und die direkt darauffolgende Tilgung reduziert sich der gesamthaft noch ausstehende Gesamtnennbetrag auf unter CHF 8.0 Mio. von ursprünglich CHF 95.0 Mio. Kontakt für Analysten und Investoren

Lisa Lüthi, Senior Investor Relations Manager

E-Mail: ir@docmorris.com Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 19. März 2026 Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Zürich / hybrid) 16. April 2026 Q1/2026 Trading update 12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 19. August 2026 Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading update

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit 11 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

