DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|
26.01.2026 18:30:03
DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück
|
DocMorris AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Frauenfeld, 26. Januar 2026
Medienmitteilung
DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück
Die DocMorris Finance B.V. hat sich mit einem Halter von Wandelanleihen 2026 über einen Kauf im Gesamtnennbetrag von rund CHF 14.4 Mio. geeinigt. Die Abwicklung des Kaufs ist in den kommenden Tagen vorgesehen. Durch die Abwicklung des Kaufs und die direkt darauffolgende Tilgung reduziert sich der gesamthaft noch ausstehende Gesamtnennbetrag auf unter CHF 8.0 Mio. von ursprünglich CHF 95.0 Mio.
Kontakt für Analysten und Investoren
Kontakt für Medien
Agenda
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2266206
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2266206 26.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
18:30
|DocMorris repurchases convertible bonds maturing in 2026 with a nominal value of around CHF 14.4 million (EQS Group)
|
18:30
|DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück (EQS Group)
|
17:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
23.01.26
|SIX-Handel SPI fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI aktuell: SPI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Mittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)