DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
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25.06.2026 07:00:05
DocMorris kündigt beschleunigte Umsetzung der «AI-First»-Strategie an; positiver Kosteneffekt von mindestens CHF 15 Mio. pro Jahr
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DocMorris AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Frauenfeld, 25. Juni 2026
Medienmitteilung
DocMorris kündigt beschleunigte Umsetzung der «AI-First»-Strategie an; positiver Kosteneffekt von mindestens CHF 15 Mio. pro Jahr
DocMorris treibt die Entwicklung hin zu einer digitalen, KI-gestützten Gesundheitsplattform konsequent voran. Um die Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, beschleunigt die Gruppe nun die Umsetzung ihrer operativen Effizienz. Indem Arbeitsprozesse in sämtlichen Unternehmensbereichen gezielt durch den Einsatz von KI optimiert und automatisiert werden, wird die Kostenbasis signifikant und nachhaltig reduziert.
Im Zuge dieser strukturellen Optimierungen setzt DocMorris den Abbau von gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen (FTE) um. Die lokalen gesetzlichen Verfahren werden unverzüglich eingeleitet. DocMorris wird die betroffenen Mitarbeitenden während dieses Übergangs unterstützen und bietet entsprechende Abfindungspakete an.
CEO Walter Hess sagt dazu: «Die Technologie erlaubt es uns heute, Arbeitsabläufe in allen Unternehmensbereichen noch weiter zu optimieren und durch konsequente Automatisierung effizienter zu gestalten. Zusammen mit der kürzlich abgeschlossenen Konzentration auf den Logistikstandort Heerlen bildet diese Initiative einen weiteren systemischen Schritt zur Steigerung der Profitabilität. Wir werden diesen Prozess sozialverantwortlich gestalten und die betroffenen Mitarbeitenden mit gezielten Massnahmen bestmöglich unterstützen.»
CFO Daniel Wüest betont: «Mit den angekündigten Effizienzsteigerungen stärken wir die kostenseitigen und organisatorischen Voraussetzungen für das geplante profitable Wachstum in den kommenden Jahren zusätzlich.»
Ausserdem gibt DocMorris bekannt, dass ein Capital Markets Day am 12. November 2026 in Heerlen, Niederlande, stattfinden wird. Die Einladung mit weiteren Details folgt zur gegebenen Zeit.
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DocMorris
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2353316
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2353316 25.06.2026 CET/CEST
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