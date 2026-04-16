DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
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16.04.2026 06:58:05
DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven
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DocMorris AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Frauenfeld, 16. April 2026
Medienmitteilung
DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven
CEO Walter Hess sagt: «Wir konnten die starke Umsatzdynamik des vierten Quartals 2025 im ersten Quartal 2026 fortsetzen. Rx stieg mit plus 30.4 Prozent markant, wobei sich das Wachstum seit März nochmals deutlich erhöht hat. Die signifikanten Zuwächse in allen Geschäftsbereichen und eine kontinuierlich beeindruckende Performance von Digital Services unterstreichen die Attraktivität unserer digitalen Gesundheitsplattform.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «Unseren Fokus auf Marketingeffizienz, Kosten und profitables Wachstum setzten wir im ersten Quartal 2026 fort. Das EBITDA verbesserte sich um CHF 9.8 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal. Wir sind somit gut im Plan, den EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen.»
Fortgesetzte Umsatzdynamik in allen Geschäftsbereichen
Sequenzielle Ergebnisverbesserung setzt sich im ersten Quartal fort
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DocMorris
Disclaimer
[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris und apotal.
[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung.
[3] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz).
[4] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2309312
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2309312 16.04.2026 CET/CEST
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