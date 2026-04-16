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16.04.2026 06:58:05

DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven

DocMorris AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven

16.04.2026 / 06:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frauenfeld, 16. April 2026

Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven

  • Aussenumsatzwachstum von 10.7 Prozent
  • Rx mit markantem Zuwachs von 30.4 Prozent und monatlich beschleunigter Wachstumsrate
  • Sequenzielles Rx-Wachstum von 7.6 Prozent gegenüber Q4 2025
  • Non-Rx plus 6.5 Prozent
  • Digital Services plus 63.1 Prozent
  • Nachhaltige Verbesserung des bereinigten EBITDA um CHF 9.8 Mio. auf minus CHF 6.3 Mio.
  • Wachstum der aktiven Kundenbasis im Jahresvergleich um 1.0 Mio. auf 12.6 Mio.

CEO Walter Hess sagt: «Wir konnten die starke Umsatzdynamik des vierten Quartals 2025 im ersten Quartal 2026 fortsetzen. Rx stieg mit plus 30.4 Prozent markant, wobei sich das Wachstum seit März nochmals deutlich erhöht hat. Die signifikanten Zuwächse in allen Geschäftsbereichen und eine kontinuierlich beeindruckende Performance von Digital Services unterstreichen die Attraktivität unserer digitalen Gesundheitsplattform.»

CFO Daniel Wüest ergänzt: «Unseren Fokus auf Marketingeffizienz, Kosten und profitables Wachstum setzten wir im ersten Quartal 2026 fort. Das EBITDA verbesserte sich um CHF 9.8 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal. Wir sind somit gut im Plan, den EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen.»

Fortgesetzte Umsatzdynamik in allen Geschäftsbereichen

  • DocMorris erhöhte den Aussenumsatz[1] im ersten Quartal 2026 um 10.7 Prozent[2] auf CHF 318.1 Mio. Der Umsatz stieg um 11.7 Prozent auf CHF 303.8 Mio.
  • Im Segment Deutschland stieg der Aussenumsatz um 11.1 Prozent.
  • Der Rx-Aussenumsatz erhöhte sich um 30.4 Prozent. Dies in Kombination von monatlich ansteigenden Wachstumsraten und weiter optimierter Marketingeffizienz.
  • Gegenüber dem starken vierten Quartal 2025 wuchs Rx um 7.6 Prozent.
  • Der Non-Rx[3]-Aussenumsatz nahm um 6.5 Prozent zu.
  • Das OTC-Geschäft wuchs planmässig um 4.4 Prozent.
  • Der Bereich Digital Services mit TeleClinic, Retail Media und Marktplatz erzielte bei einem Umsatzwachstum von 63.1 Prozent einen signifikanten Ergebnisbeitrag.
  • Das Segment Europa wuchs um 2.9 Prozent.
  • Die Anzahl aktiver Kunden[4] stieg im Jahresvergleich um 1.0 Mio. auf 12.6 Mio. (Online-Apotheke 11.2 Mio. und TeleClinic 1.4 Mio.) an, davon sind im ersten Quartal 2026 0.4 Mio. hinzugekommen.

Sequenzielle Ergebnisverbesserung setzt sich im ersten Quartal fort

  • Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal 2026 auf minus CHF 6.3 Mio., was einer Verbesserung von CHF 9.8 Mio. gegenüber dem Vorjahr (minus CHF 16.1 Mio.) entspricht.
  • Im Einklang mit dieser Entwicklung bestätigt das Management die am 19. März kommunizierte Umsatz- und Ergebniserwartung für 2026 – einhergehend mit dem EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 und Free Cashflow-Breakeven im Laufe von 2027.
  • Die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert.

 

Kennzahlen, in Mio. CHF (ungeprüft) Q1 2026 Q1 2025 Veränderung Veränderung in Lokalwährung
DocMorris Aussenumsatz 318.1 296.5 7.3% 10.7%
DocMorris Umsatz 303.8 280.6 8.3% 11.7%
         
Märkte        
Deutschland Aussenumsatz 301.7 280.1 7.7% 11.1%
Deutschland Umsatz 287.4 264.2 8.8% 12.2%
Deutschland Rx-Aussenumsatz 68.1 53.9 26.4% 30.4%
Deutschland Non-Rx-Aussenumsatz 233.6 226.2 3.3% 6.5%
Europa Umsatz 16.4 16.4 -0.2% 2.9%
         
Bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA bereinigt) -6.3 -16.1 9.8  
in % des Umsatzes -2.1 -5.7 360 bps  

 

Heute um 11:00 Uhr findet eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien in Englisch statt.
Speakers: Walter Hess (CEO) und Daniel Wüest (CFO)

Registrierungslink für Teilnehmende der Telefonkonferenz:
https://webcast.meetyoo.de/reg/2hmQ2cx1o96P
Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit persönlichen Einwahldaten.
Bitte wählen Sie sich ca. 5 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein.

Link zum Livestream der Präsentation:
https://www.webcast-eqs.com/docmorris-2026-q1
Ton und Präsentation im Webbrowser. Teilnehmende am Telefon schalten den Browser-Ton bitte stumm.
Das Playback wird nach der Konferenz unter dem gleichen Link verfügbar sein.

 

Kontakt für Analysten und Investoren
Kelvin Jörn, Head of Investor Relations
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich
19. August 2026 Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast)
15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading update
4. Quartal 2026 Capital Markets Day

 

DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Disclaimer
Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

 

 

[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris und apotal.

[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung.

[3] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz).

[4] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocMorris AG
Walzmühlestrasse 49
8500 Frauenfeld
Schweiz
ISIN: CH0042615283
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2309312

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2309312  16.04.2026 CET/CEST

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