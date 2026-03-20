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20.03.2026 06:31:28
DocuSign: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DocuSign hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 28,85 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,09 ARS je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,36 Prozent auf 1 207,12 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 792,28 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 85,95 ARS beziffert, während im Vorjahr 215,71 ARS je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 781,12 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4 113,72 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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