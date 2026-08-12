DocuSign Aktie
WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068
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12.08.2026 15:17:01
DocuSign CFO Blake Grayson Sells 15,000 Shares for $900,000
Blake Jeffrey Grayson, Chief Financial Officer of Docusign, Inc. (NASDAQ:DOCU), sold 15,000 shares of common stock on Aug. 7, 2026, for $900,000, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($60.00); post-transaction value based on Aug. 7, 2026 market close ($60.26).Docusign is a global leader in digital agreement management software with a market capitalization of $11.5 billion and TTM revenue of $3.3 billion. The company leverages its established e-signature platform and integrated CLM suite to address the growing enterprise demand for digitized agreement workflows and contract lifecycle optimization. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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