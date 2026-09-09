DocuSign Aktie
WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068
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09.09.2026 18:45:29
DocuSign CFO Sells 45,000 Shares for $3.1 Million, Reducing Direct Holdings by a Whopping 36%
Blake Jeffrey Grayson, Chief Financial Officer of DocuSign, Inc. (NASDAQ:DOCU), sold 45,000 shares of common stock between September 4, 2026 and September 8, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($68.52); post-transaction value based on September 08, 2026 market close ($65.08).
DocuSign is a global leader in digital agreement management, serving thousands of enterprise customers across the United States and internationally. The company has established a dominant competitive position in the e-signature market through its integrated platform approach, combining core electronic signature capabilities with advanced CLM and workflow automation features.
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