DocuSign Aktie

DocuSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068

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13.09.2026 13:00:01

Docusign Director Peter Solvik Sells 46,000 Shares for $3.0 Million

Peter Solvik, Director of Docusign, Inc. (NASDAQ:DOCU), reported a sale of 46,000 shares of common stock in a Sept. 11, 2026, SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($65.24); post-transaction value based on Sept. 10, 2026, market close ($65.80).

Docusign operates as a global leader in the digital agreement management software sector, serving over 7,000 employees across its San Francisco headquarters and international operations. The company has established a dominant market position through its integrated platform approach, combining e-signature functionality with advanced contract lifecycle management capabilities. With TTM revenue of $3.4 billion and net income of $329.9 million, Docusign demonstrates substantial scale and profitability within the enterprise software market, though recent market performance reflects sectorwide valuation adjustments.

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DocuSign Inc Registered Shs 56,70 0,18% DocuSign Inc Registered Shs

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