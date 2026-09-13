DocuSign Aktie
WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068
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13.09.2026 13:00:01
Docusign Director Peter Solvik Sells 46,000 Shares for $3.0 Million
Peter Solvik, Director of Docusign, Inc. (NASDAQ:DOCU), reported a sale of 46,000 shares of common stock in a Sept. 11, 2026, SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($65.24); post-transaction value based on Sept. 10, 2026, market close ($65.80).
Docusign operates as a global leader in the digital agreement management software sector, serving over 7,000 employees across its San Francisco headquarters and international operations. The company has established a dominant market position through its integrated platform approach, combining e-signature functionality with advanced contract lifecycle management capabilities. With TTM revenue of $3.4 billion and net income of $329.9 million, Docusign demonstrates substantial scale and profitability within the enterprise software market, though recent market performance reflects sectorwide valuation adjustments.
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02.09.26
|Ausblick: DocuSign präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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19.08.26
|Erste Schätzungen: DocuSign stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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Aktien in diesem Artikel
|DocuSign Inc Registered Shs
|56,70
|0,18%
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