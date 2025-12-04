DocuSign Aktie
WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068
|
04.12.2025 22:09:07
DOCUSIGN INC Announces Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - DOCUSIGN INC (DOCU) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $83.725 million, or $0.40 per share. This compares with $62.423 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, DOCUSIGN INC reported adjusted earnings of $211.109 million or $1.01 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.4% to $818.350 million from $754.820 million last year.
DOCUSIGN INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $83.725 Mln. vs. $62.423 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.30 last year. -Revenue: $818.350 Mln vs. $754.820 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocuSign Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
03.12.25
|Ausblick: DocuSign zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: DocuSign stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: DocuSign stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: DocuSign zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu DocuSign Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DocuSign Inc Registered Shs
|61,62
|1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.