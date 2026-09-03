DocuSign Aktie
WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068
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03.09.2026 22:11:24
DOCUSIGN INC Q2 Income Rises
(RTTNews) - DOCUSIGN INC (DOCU) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $77.715 million, or $0.40 per share. This compares with $62.970 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, DOCUSIGN INC reported adjusted earnings of $224.463 million or $1.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.4% to $875.746 million from $800.636 million last year.
DOCUSIGN INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $77.715 Mln. vs. $62.970 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.30 last year. -Revenue: $875.746 Mln vs. $800.636 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 886 M To $ 890 M Full year revenue guidance: $ 3.499 B To $ 3.507 B
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