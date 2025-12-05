DocuSign Aktie
WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068
|
05.12.2025 17:31:57
Docusign Posts Q3 Beat; Outlook Reflects Revenue Deceleration
This article Docusign Posts Q3 Beat; Outlook Reflects Revenue Deceleration originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocuSign Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
03.12.25
|Ausblick: DocuSign zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: DocuSign stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: DocuSign stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: DocuSign zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu DocuSign Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DocuSign Inc Registered Shs
|56,63
|-8,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.