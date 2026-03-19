DocuSign präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DocuSign hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent auf 836,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 776,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,22 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte DocuSign einen Umsatz von 2,98 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at