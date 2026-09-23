DocuSign Aktie

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WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068

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23.09.2026 14:43:01

DocuSign President Sells 14,676 Shares

Robert Chatwani, President General Mgr, Growth at Docusign (NASDAQ:DOCU), sold 14,676 shares of common stock on Sept. 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($69.41); post-transaction value based on Sept. 17, 2026, market close ($70.64).

Docusign is a global leader in the digital agreement management software market, commanding a substantial installed base of 7,044 employees and generating $3.4 billion in TTM revenue with $330 million in net income.

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