Docusign Q1 Profit Rises As Revenues Gain 9%

(RTTNews) - Docusign, Inc. (DOCU) on Thursday reported higher first-quarter earnings as revenues grew.

Net income rose to $78.2 million, or $0.40 per share, compared with $72.1 million, or $0.34 per share, in the prior-year quarter. On an adjusted basis, earnings were $1.09 per share, up from $0.90 per share last year.

For the quarter, revenue increased 8.7% to $830.2 million from $763.7 million a year earlier.

For the second quarter, Docusign expects revenue of $865 million to $869 million. For fiscal 2027, Docusign forecasts revenue of $3.49 billion to $3.50 billion, representing approximately 9% year-over-year growth.