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04.09.2026 08:11:54

DocuSign Q2 Profit Rises, Sees Higher Q3 Revenues, Lifts FY27 Revenue Guidance; Shares Up

(RTTNews) - DocuSign, Inc. (DOCU), a provider of electronic signature solution and AI-native Intelligent Agreement Management, reported higher income in the second quarter of 2027, driven by higher revenues. Furthermore, the company released positive third-quarter revenue guidance, and raised fiscal 2027 outlook as AI accelerates momentum across the business.

In the overnight activity on the Nasdaq, the shares were trading 3.06 percent higher at $67.99, extending the 0.89 percent gain on Thursday's regular trading close.

Net income for the second quarter rose to $77.72 million or $0.40 per share from $62.97 million or $0.30 per share in the same quarter prior year.

Adjusted net income climbed to $224.46 million or $1.16 per share from $195.09 million or $0.92 per share in the previous year.

Revenue for the period increased 9 percent to $875.75 million from $800.64 million in the same quarter a year ago.

Looking ahead for the third quarter, the company expects revenue between $886 to $890 million, with a midpoint growth of 9 percent year-on-year.

Adjusted operating margin would be between 31.3 percent and 31.7 percent.

For fiscal 2027, the company raised its revenue guidance range to $3.499 billion to $3.507 billion, a growth of 9 percent in the mid point, from the previous range of $3.490 billion to $3.502 billion.

Annual recurring revenue year-over-year growth rate is now expected to be 8.50 percent to 0.00 percent, with midpoint growth of 8.75 percent.

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