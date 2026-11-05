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05.11.2026 23:13:02

Docusign vs. Monday.com: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

Deciding between an established market leader and a high-growth challenger is a common challenge for investors. Today, we compare whether Docusign Inc. (NASDAQ:DOCU) or Monday.com (NASDAQ:MNDY) is the better long-term choice.

Docusign pioneered the e-signature category and now seeks to automate the entire contract lifecycle for businesses of all sizes. Meanwhile, Monday.com provides a highly customizable work management platform that helps teams streamline complex workflows. Both companies compete for enterprise budget in the software space, though they currently occupy very different stages of business maturity.

Docusign provides Intelligent Agreement Management, including its eSignature and contract lifecycle management solutions. The company operates in the broader tech stocks landscape, serving over 1.8 million customers globally through various digital tools. Major strategic technology partners include Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM), SAP SE (NYSE:SAP), ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), Workday Inc. (NASDAQ:WDAY), and Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG).

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