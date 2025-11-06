|
06.11.2025 06:31:29
Dodla Diary gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dodla Diary hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 10,89 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,54 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 10,19 Milliarden INR gegenüber 9,98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
