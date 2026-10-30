Dodla Diary gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dodla Diary ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dodla Diary die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dodla Diary 10,89 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dodla Diary in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,96 Milliarden INR im Vergleich zu 10,19 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at