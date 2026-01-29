|
Dodla Diary hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Dodla Diary hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 11,39 INR. Im letzten Jahr hatte Dodla Diary einen Gewinn von 10,54 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,25 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
