Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
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27.05.2026 19:40:00
Does a Lower-Priced SUV and Improved Chip Production Make Nio Stock a Buy in 2026?
Nio (NYSE: NIO), a major producer of electric vehicles (EVs) in China, initially appears to be deeply undervalued. From 2020 to 2025, its annual deliveries soared from 43,728 to 326,028 vehicles, and its revenue rose at a 40% CAGR.From 2025 to 2028, analysts expect Nio's revenue to grow at a 26% CAGR. They also expect it to turn profitable in 2027 and nearly quadruple its net profit in 2028. Yet Nio's stock still trades at less than one times this year's sales. By comparison, Tesla (NASDAQ: TSLA) trades at 16 times this year's sales.Image source: Nio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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