Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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13.07.2026 13:00:00
Does Berkshire Hathaway CEO Greg Abel's New Favorite Stock, Alphabet, Achieve the Rule of 40?
New Berkshire Hathaway Chief Executive Officer Greg Abel appears to have chosen his favorite stock early in his tenure.Since Abel took over for Warren Buffett as the new chief of Berkshire Hathaway, the company has plowed more than $20 billion into Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) through open-market purchases and direct equity offerings.Alphabet, the parent company of Google, is now the fourth-largest position in Berkshire's portfolio when combining both Class A and Class B shares it owns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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