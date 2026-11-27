BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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27.11.2026 11:20:02
Does Bill Ackman Know Something Wall Street Doesn't? The Billionaire Investor Keeps Buying a Tech Stock That's Now Down 44% Over the Past Year.
Bill Ackman and his team at Pershing Square, the parent company of the investment manager Pershing Square Capital Management, run a concentrated portfolio. Ackman is not afraid to play contrarian, and he isn't afraid to hold stocks long term, which is a different strategy from that employed by most standard hedge funds.
Ackman has also purchased stakes in several hyperscalers driving the artificial intelligence revolution. Given Pershing's impressive track record and Ackman's huge following, investors are always curious about what the billionaire is buying.
In the third quarter, Ackman and his team continued to load up on one tech stock that's down by about 44% over the past year. Does he know something Wall Street doesn't?
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