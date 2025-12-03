Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
|
03.12.2025 09:44:00
Does Billionaire David Tepper Know Something Wall Street Doesn't? He's Selling Alphabet and Amazon and Piling Into This AI Stock Instead.
Hedge fund managers and Wall Street analysts have several things in common. They watch the stock market like a hawk. They analyze financial data and industry trends to inform their decisions. They make public calls on individual stocks that can receive significant attention.However, the opinions of hedge fund managers and analysts often diverge. Take billionaire David Tepper, for example. He recently sold shares of Wall Street favorites Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Amazon (NASDAQ: AMZN) and is piling into another artificial intelligence (AI) stock instead. Does Tepper know something Wall Street doesn't?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
