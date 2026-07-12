General Electric Aktie

General Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851144 / ISIN: US3696041033

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12.07.2026 11:30:00

Does Chevron's Joint Venture With GE Vernova Make the Stock a Buy Ahead of 2027?

Data centers are driving energy demand like never before. However, there is a collective effort to ensure that energy remains affordable for residential customers. Not only that, but long interconnection times to the power grid mean that hyperscalers are scrambling for power solutions outside traditional utilities. This surge has driven strong demand for GE Vernova's (NYSE: GEV) gas turbines and the natural gas they consume.Amid this growing demand, GE Vernova has partnered with Chevron (NYSE: CVX) on natural gas production and logistics, and the companies aim to deliver behind-the-meter power solutions to meet the massive power demands of AI data centers.With facilities set to come online in 2027, does that make Chevron stock a buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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