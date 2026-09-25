Answer Holdings Aktie

Answer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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25.09.2026 12:15:00

Does History Suggest Buying SpaceX Stock in a Market Crash? The Answer Might Surprise You

As the old market adage advises, it's usually best to buy low, sell high. When looking at a potential investment, investors typically prefer to pay less rather than more.

But real-world investment decisions can be more complicated than that. In many cases, a business's stocks falls as it prospects diminish. This is especially true for unprofitable companies that need to sell shares and raise cash to survive. As their share price declines, their ability to stay afloat often falls in tandem, even as the valuation appears more attractive to investors.

What about Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX)? If a market crash arrives, will this space stock be more or less attractive as its valuation shrinks? The answer might surprise you.

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