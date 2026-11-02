Prudent Corporate Advisory Services Aktie

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02.11.2026 10:30:00

Does Microsoft's Prudent Approach to the AI Infrastructure Buildout Make the Stock a Buy?

Microsoft (NASDAQ: MSFT) delivered another strong quarter when it reported its fiscal Q1 results after the bell on Oct. 28, powered by its cloud computing segment and rapid Copilot adoption. While the stock has rebounded from its lows, it's still trading around breakeven over the past year.

Let's take a closer look at the company's fiscal Q1 results and prospects to see if now is the time to buy the stock.

Image source: The Motley Fool

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Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
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