Does Paul Tudor Jones Know Something Wall Street Doesn't? The Billionaire Says It's 1999 All Over and That 2027 Is Going to Be 'Really, Really Challenging' for the Market.

Paul Tudor Jones has been an institutional investor for over 45 years. In 1980, he founded Tudor Investment, which had nearly $72 billion in assets at the end of the second quarter.

Jones is now worth over $8 billion, according to Forbes. Given how long he has been investing, the market is always interested in how he views the market. As such, he frequently appears on CNBC.

During a recent interview, Jones didn't mince words, saying he views the current market as similar to 1999 and thinks "2027 is going to be really, really challenging" for stocks. Does he know something Wall Street doesn't?

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