Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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24.04.2026 17:44:26
Does "The Big Short's" Michael Burry Know Something That Wall Street Doesn't? The Famed Investor Is Buying a "Magnificent Seven" Stock Coming Off Its Worst Quarter Since 2008
Since the Great Recession in 2008, Michael Burry has been one of the more closely followed investors on Wall Street.As many know, Burry was part of an elite group of investors that saw the housing bubble form in the lead-up to the Great Recession. Burry found ways to bet on the bubble popping by purchasing credit default swaps on mortgage bonds, which is essentially insurance that pays out if the bonds collapse.Burry and his firm at the time, Scion Capital, would go on to make hundreds of millions on this bet. This series of events was depicted in the movie "The Big Short," in which Burry was played by Oscar-winner Christian Bale.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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