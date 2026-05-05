Oriental Holdings Bhd Aktie
WKN: 872615 / ISIN: MYL4006OO002
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06.05.2026 00:09:03
Does This $10 Million Bet on New Oriental Education Stock Signal a Potential Turnaround Ahead?
On May 5, 2026, Aubrey Capital Management Ltd disclosed a new position in New Oriental Education & Technology Group (NYSE:EDU), acquiring an estimated $9.97 million stake based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 5, 2026, Aubrey Capital Management Ltd initiated a new position in New Oriental Education & Technology Group, purchasing 174,600 shares. The estimated value of this trade is $9.97 million, based on the quarterly average price between January 1 and March 31, 2026. The quarter-end position’s value rose by $9.89 million, reflecting both the share purchase and stock price movement.New Oriental Education & Technology Group is a leading provider of private educational services in China, operating a broad network of schools, learning centers, and online platforms. The company’s diversified offerings span K-12 after-school tutoring, test preparation for domestic and international exams, and comprehensive language training. Its scale, brand recognition, and integrated approach to both offline and online education underpin its competitive position in the market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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