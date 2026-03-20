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20.03.2026 22:22:11
Does This $25 Million Bet on a Stock Down 61% Signal Turnaround Potential at $6?
Sio Capital Management disclosed a new position in Organon (NYSE:OGN) on February 17, 2026, acquiring 3,421,765 shares worth $24.53 million at quarter’s end.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Sio Capital Management established a new position in Organon (NYSE:OGN), purchasing 3,421,765 shares. The reported position value at quarter-end increased by $24.53 million as a result of the purchase.Organon operates as a global healthcare company with a strategic emphasis on women's health and biosimilar pharmaceuticals. The company leverages a broad portfolio of established brands and specialty products to address diverse medical needs. With a strong presence in both domestic and international markets, Organon distributes its products primarily to drug wholesalers and retailers, hospitals, government agencies, and managed healthcare providers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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