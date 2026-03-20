20.03.2026 22:22:11

Does This $25 Million Bet on a Stock Down 61% Signal Turnaround Potential at $6?

Sio Capital Management disclosed a new position in Organon (NYSE:OGN) on February 17, 2026, acquiring 3,421,765 shares worth $24.53 million at quarter’s end.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Sio Capital Management established a new position in Organon (NYSE:OGN), purchasing 3,421,765 shares. The reported position value at quarter-end increased by $24.53 million as a result of the purchase.Organon operates as a global healthcare company with a strategic emphasis on women's health and biosimilar pharmaceuticals. The company leverages a broad portfolio of established brands and specialty products to address diverse medical needs. With a strong presence in both domestic and international markets, Organon distributes its products primarily to drug wholesalers and retailers, hospitals, government agencies, and managed healthcare providers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:02 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.03.26 Welche Länder sind dabei? Dies sind die größten Goldproduzenten
15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen