Aurora Innovatio a Aktie
WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072
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11.05.2026 17:15:00
Does This Berkshire Hathaway Connection Make Aurora Innovation Stock a Buy?
For a company working to prove out its business model, a big endorsement can go a long way. That's what happened with the autonomous trucking company Aurora Innovation (NASDAQ: AUR) and its expansion agreement with the Berkshire Hathaway transportation subsidiary, McLane.This is an important development for Aurora, and receiving even an indirect nod of approval from Berkshire can carry some weight.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
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05.05.26
|Ausblick: Aurora Innovation A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Aurora Innovation A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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10.02.26
|Ausblick: Aurora Innovation A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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27.01.26
|Erste Schätzungen: Aurora Innovation A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
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Aktien in diesem Artikel
|Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
|7,19
|17,25%
|Berkshire Hathaway Inc. A
|622 500,00
|0,40%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|414,90
|0,23%
|Innovation Inc. Registered Shs
|845,00
|-2,87%
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