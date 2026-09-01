Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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01.09.2026 21:00:01

Does This News Make Netflix Stock a Buy?

Netflix (NASDAQ:NFLX) has not performed well over the past year. The company's financial results haven't been strong, engagement on its platform isn't meeting market standards, and competition in the streaming industry is heating up. Can Netflix bounce back and still perform well over the long run? Recent reports suggest that the company is actively looking for ways to improve the business, and one initiative it is considering could be a game changer. Let's discuss what Netflix's management is cooking up behind the scenes and what it means for the company's future.Image source: The Motley Fool.Netflix no longer publishes its number of paid subscribers every quarter. But according to some estimates, it has 325 million paid subs and is well ahead of its peers. That may be why the company is considering opening up its platform to some of its competitors. Netflix is apparently weighing signing deals with other streaming services to allow its members to subscribe to and watch those services without leaving the Netflix app. So, Netflix could become a go-to streaming hub. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Netflix Inc. 69,18 -0,83% Netflix Inc.

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