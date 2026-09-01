Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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01.09.2026 21:00:01
Does This News Make Netflix Stock a Buy?
Netflix (NASDAQ:NFLX) has not performed well over the past year. The company's financial results haven't been strong, engagement on its platform isn't meeting market standards, and competition in the streaming industry is heating up. Can Netflix bounce back and still perform well over the long run? Recent reports suggest that the company is actively looking for ways to improve the business, and one initiative it is considering could be a game changer. Let's discuss what Netflix's management is cooking up behind the scenes and what it means for the company's future.Image source: The Motley Fool.Netflix no longer publishes its number of paid subscribers every quarter. But according to some estimates, it has 325 million paid subs and is well ahead of its peers. That may be why the company is considering opening up its platform to some of its competitors. Netflix is apparently weighing signing deals with other streaming services to allow its members to subscribe to and watch those services without leaving the Netflix app. So, Netflix could become a go-to streaming hub. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Can Netflix remake Jersey Shore — and its property market? (Financial Times)
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28.08.26
|dailyAktien: Netflix – Unterbewertet im Abwärtstrend (NewsTool)
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28.08.26
|dailyAktien: Netflix – Unterbewertet im Abwärtstrend (NewsTool)
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27.08.26
|Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix (finanzen.at)
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27.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|69,18
|-0,83%