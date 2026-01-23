Property Management Corporation of America Aktie
ISIN: US74346H1005
|
23.01.2026 11:51:52
Does This Property Management Stock Look Mispriced After a New $8 Million Buy?
On January 20, Jacobson & Schmitt Advisors reported buying 49,829 shares of FirstService (NASDAQ:FSV) for an estimated $8.11 million based on quarterly average pricing.In a SEC filing dated January 20, Jacobson & Schmitt Advisors disclosed purchasing 49,829 additional shares of FirstService (NASDAQ:FSV), bringing its total position to 144,994 shares. The estimated value of shares acquired was $8.11 million, based on the mean unadjusted close within the fourth quarter. Meanwhile, the fund's quarter-end position value in FirstService increased by $4.42 million, a figure reflecting both trading activity and share price changes.The fund increased its FirstService stake, which now comprises 3.8% of its $593.94 million reportable U.S. equity portfolio as of December 31.
Nachrichten zu Property Management Corporation of America
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Property Management Corporation of America
