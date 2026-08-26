State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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26.08.2026 14:27:19
Does Vanguard or State Street Have the Better S&P 500 ETF?
Deciding between the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) and the State Street SPDR S&P 500 ETF (NYSEMKT:SPY) typically involves weighing the Vanguard fund's lower costs against the SPDR trust's slightly higher trading liquidity and its long-standing history.The S&P 500 serves as the primary benchmark for the United States stock market, representing 500 of the largest and most influential companies. Investors looking for broad equity exposure often choose between VOO and SPY, two massive funds that track the same index but differ slightly in cost, age, and legal structure.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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