Crinetics Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2JQTJ / ISIN: US22663K1079

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13.07.2026 20:27:07

Does Vertex's Acquisition of Crinetics Pharmaceuticals Make the Stock a No-Brainer Buy?

Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) has a robust business that centers around cystic fibrosis therapies. But its growth rate has been slowing down of late. And despite having a stellar pipeline and encouraging growth prospects, the stock's returns over the past year have been nominal.Now, with the company announcing plans for a big $10 billion acquisition of Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ: CRNX), could that make the pharma stock a much better buy, perhaps even a no-brainer buy at its current valuation?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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