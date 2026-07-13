Crinetics Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2JQTJ / ISIN: US22663K1079
|
13.07.2026 20:27:07
Does Vertex's Acquisition of Crinetics Pharmaceuticals Make the Stock a No-Brainer Buy?
Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) has a robust business that centers around cystic fibrosis therapies. But its growth rate has been slowing down of late. And despite having a stellar pipeline and encouraging growth prospects, the stock's returns over the past year have been nominal.Now, with the company announcing plans for a big $10 billion acquisition of Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ: CRNX), could that make the pharma stock a much better buy, perhaps even a no-brainer buy at its current valuation?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crinetics Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
07.07.26
|Vertex greift zu: 10-Milliarden-Dollar-Kauf beflügelt Crinetics-Pharmaceuticals-Aktie (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: Crinetics Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Crinetics Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Crinetics Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Crinetics Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Crinetics Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Crinetics Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|73,44
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehen schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendierten im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.