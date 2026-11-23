Despite still having a war chest of cash, Berkshire Hathaway didn't put a ton of capital to work in the third quarter. The giant conglomerate repurchased a record $9.6 billion in Berkshire stock but otherwise didn't buy many other equities.

However, Berkshire did increase its stakes in a few stocks, including one of the largest U.S. homebuilders. It's been a rough year for this group of stocks, primarily because interest rates have increased, pushing up mortgages rates, while housing prices and inflation remain elevated.

Furthermore, the market expects interest rates to keep rising. Does Warren Buffett's successor, Greg Abel, know something that Wall Street doesn't?

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