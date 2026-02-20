DOF Group ASA Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DOF Group ASA Registered hat am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,07 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,74 NOK je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat DOF Group ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,52 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 28,78 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 19,65 NOK beziffert, während im Vorjahr 10,00 NOK je Aktie in den Büchern standen.

DOF Group ASA Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 19,81 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 14,90 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD und einen Umsatz von 1,93 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

