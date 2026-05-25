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25.05.2026 06:31:29
DOF Group ASA Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
DOF Group ASA Registered hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 2,72 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,43 NOK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat DOF Group ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 4,62 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,35 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 6,20 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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