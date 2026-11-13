DOF Group ASA Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DOF Group ASA Registered gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 4,47 NOK gegenüber 4,34 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 5,49 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,70 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at