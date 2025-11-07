DOF Group ASA Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DOF Group ASA Registered lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 4,34 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DOF Group ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 4,07 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,70 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 3,64 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at