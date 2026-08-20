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20.08.2026 06:31:29
DOF Group ASA Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
DOF Group ASA Registered präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 5,57 NOK. Im letzten Jahr hatte DOF Group ASA Registered einen Gewinn von 5,67 NOK je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,40 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 4,88 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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