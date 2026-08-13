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13.08.2026 06:31:29
Dogan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dogan gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 1,28 TRY gegenüber 0,010 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 26,22 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dogan 21,84 Milliarden TRY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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