Dogan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dogan gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,85 TRY. Im letzten Jahr hatte Dogan einen Gewinn von 0,480 TRY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,66 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,41 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,700 TRY. Im Vorjahr waren 1,65 TRY je Aktie erzielt worden.

Dogan hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 93,68 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 84,49 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

