04.03.2026 20:43:16
Dogecoin Surges 15% Today-Is the Bull Market Rally Set to Resume?
Wednesday's market price action has been impressive to watch. That's a blanket statement for investors across nearly every asset class, with most major indexes and markets seeing a recovery rally after a rather dismal Tuesday amid rising geopolitical tensions at levels not seen in a very long time.As a major barometer of investor sentiment and broader uncertainty, Dogecoin (CRYPTO: DOGE) is one of the best-performing cryptocurrencies in today's market. Surging 15.7% over the past 24 hours (as of 2:15 p.m. ET), this top-tier meme token is signaling investors are jumping back aboard the momentum train.Let's dive into whether today's move in Dogecoin is sustainable, and whether this top meme token can continue to hold the $0.10 level. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
